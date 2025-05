Una nuova guida per i capolavori del Museo Civico alla Ponzone. Da tempo le pubblicazioni sono esaurite, da qui la decisione di realizzare un nuovo strumento. La guida sarà curata dal conservatore Mario Marubbi. A dare l’annuncio del nuovo progetto, dal titolo “Capolavori della Pinacoteca Ala Ponzone”, è stato l’assessore alla cultura Rodolfo Bona.

“Abbiamo presentato a Regione Lombardia una domanda per l’avviso unico cultura 2025 per un finanziamento su questa guida illustrata dei capolavori della Pinacoteca alla Ponzone. Sarà una guida agile, ma scientificamente informata e precisa”. 176 pagine in italiano, ma anche in inglese, tedesco e francese i cui contenuti saranno suddivisi in due parti: la storia della collezione e la sua sede con la descrizione della storia della collezione artistica appartenuta al Marchese Ala Ponzone e suoi successivi ampiamenti, oggi contenuta nel Palazzo Affaitati, sede del museo.

L’altra parte, invece, sarà dedicata alla presentazione di circa 60 opere tra le più significative con una breve scheda e fotografia. La guida sarà presentata a dicembre.

