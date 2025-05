Bonassi “Intesa Sanpaolo sostiene il progetto di Save the Children”

MILANO (ITALPRESS) – “Intesa Sanpaolo sostiene pienamente il progetto di Save The Children mettendo a disposizione non solo risorse ma anche competenze per progettare insieme attività formative per il futuro dei bambini. Le periferie sono luoghi vivi da valorizzare in cui è fondamentale lavorare insieme a istituzioni e terzo settore per dar vita a nuove opportunità a contrasto della povertà educativa. È uno dei temi per noi più sensibili che rientra nel più ampio progetto sociale della Banca di contrasto alle disuguaglianze attraverso importanti iniziative come questa su tutto il territorio nazionale”. Lo ha dichiarato Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer Intesa Sanpaolo all’inaugurazione del Punto Luce Gallaratese di Save The Children a Milano.

xm4/trl/mca1