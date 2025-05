Dogane, Oliviero “900 mila controlli all’anno”

ROMA (ITALPRESS) – “Fino all’anno scorso il commercio internazionale è cresciuto, così anche il numero di dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione dall’Italia, ovviamente anche i controlli sono cresciuti negli anni, poiché controlliamo una certa percentuale delle merci in entrata e in uscita, più o meno i controlli si assestano in Italia intorno ai 900 mila l’anno, presso i porti e aeroporti italiani”. Lo ha detto Claudio Oliviero, direttore dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a margine degli Stati Generali. “Ovviamente tutto questo scenario potrà cambiare quest’anno perché era scoppiata la guerra dei dazi” ha aggiunto ” ora c’è un pausa però è chiaro, che in base alle politiche tariffarie, soprattutto quelle degli Stati Uniti, bisognerà vedere come si rimodellera’, riposizionera’ il commercio internazionale”.

