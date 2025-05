Fiat Grande Panda Hybrid, Thorel “Si rivolge a mercato molto ampio”

TORINO (ITALPRESS) La nuova Fiat Grande Panda Hybrid approda nelle concessionarie italiane. Dopo il lancio della versione elettrica, Stellantis annuncia l’arrivo della versione ibrida della nuova vettura che vuole segnare il ritorno della casa torinese nel segmento B. “Ci aspettiamo – dichiara Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat & Abarth – un risultato Pandastic. Il rientro di Fiat in questo segmento è epocale. Abbiamo cominciato con l’elettrico qualche mese fa, adesso arriva l’ibrido ed entro fine anno completiamo l’offerta con il cambio manuale e motore termico. Questa macchina si rivolge a un mercato molto ampio. Sarà la macchina per la famiglia che soddisfa le esigenze quotidiane ma va bene anche per gli spostamenti lunghi”.

xb4/tvi/mca1