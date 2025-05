La Barbera “Numeri in aumento per la composizione negoziata”

PALERMO (ITALPRESS) – “La composizione negoziata è rimasta nei cassetti per alcuni anni, ora è esplosa. Abbiamo i dati statistici che ci dicono che nel primo quadrimestre del 2025 abbiamo avuto un boom di 88% in più rispetto al quadrimestre del 2024. Perché? Perché è possibile attraverso la composizione anche procedere alla transazione fiscale, quindi è anche possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e a tutti i soggetti che sono creditori dell’azienda per quanto riguarda imposte, tasse, di potere avere anche con loro una transazione. Diventa importantissima perché la composizione negoziale si può fare all’interno della Camera di Commercio, non è necessario andare in Tribunale”. Così Nicolò La Barbera, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, a margine del convegno su “La nuova composizione negoziata: una criticità aziendale si trasforma in opportunità di rilancio e la digitalizzazione al servizio delle imprese” che si è svolto alla Camera di Commercio di Palermo Enna. xd6/vbo/gtr

