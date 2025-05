Appuntamento lunedì 26 maggio alle ore 18.15 con un incontro pubblico organizzato dal Pd dal titolo Le nostre proposte per un lavoro sicuro e di qualità, in programma a Cremona, presso la Sala Conferenze del Teatro Filo (Piazza Filodrammatici).

Si parlerà di salario minimo, tutele per gli stage e bollino di qualità per il lavoro. Interverranno: Pierfrancesco Majorino – Capogruppo Pd, Lombardia e Segreteria Nazionale Pd, Matteo Piloni – Consigliere regionale Pd, Roberto Galletti – Segretario cittadino Pd (introduce), Roberto Poli – Capogruppo Pd in Consiglio Comunale a Cremona, Manuela Piloni – Capogruppo Pd in Consiglio Comunale a Crema.

Sono stati invitati anche i rappresentanti del mondo sindacale ed economico del territorio. Il partito democratico è per esprimere 5 “sì” al referendum.

