Leo “Adm asset fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un asset fondamentale per raggiungere gli obiettivi strategici che il governo e il Mef stanno perseguendo. Sta operando molto bene sul versante del gioco online e in futuro anche su quello dei giochi fisici, sulla rivisitazione del sistema doganale e sulle accise. Ha realizzato un gettito significativo che potrà essere finalizzato a interventi sia di riduzione della pressione fiscale, ma anche per interventi benefici e di solidarietà”. Così il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, in occasione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

