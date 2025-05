Un altro importante appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri promossi dalla Prefettura di Cremona sul tema della sicurezza. Questa volta l’incontro svoltosi in Camera di Commercio ha avuto per titolo “Le mafie nell’economia legale”. Il relatore è stato Rocco Sciarrone, professore universitario di sociologia economica presso l’Università degli Studi di Torino, un incontro al quale hanno partecipato anche i vertici delle forze dell’ordine.

“Nel corso del tempo e nelle regioni del Nord – ha detto Sciarrone – le mafie si sono diffuse anche in settori diversi, diciamo, da quelli tradizionali e si è ampliato lo spettro delle loro attività. Le troviamo attive nella gestione dei rifiuti, nel campo della sanità, nel campo dei servizi alle persone e alle imprese”.

“La relazione di Sciarrone – ha detto il prefetto Antonio Giannelli – credo sia un passaggio importante perché un sociologo, una persona che non fa polizia o che non fa attività di prevenzione ci racconta come attraverso strumenti che spesso vengono dimenticati si può comprendere come vecchie cose che noi immaginiamo in realtà non corrispondono alla realtà”.

© Riproduzione riservata