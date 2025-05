Marino “La composizione negoziata è l’istituto del futuro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il convegno di oggi è utile per spiegare agli imprenditori quanto sia importante utilizzare i nuovi strumenti normativi che il legislatore ha messo a disposizione delle imprese per rivolgersi alla legge, in tempo utile prima che la crisi diventi insolvenza. Quindi al primo segno di difficoltà si può oggi trovare una soluzione all’interno della struttura normativa del nostro ordinamento che consente all’imprenditore, alle prime avvisaglie di crisi, di sanare la propria impresa o addirittura, se possibile, di rilanciarla. La composizione negoziata della crisi è l’istituto del futuro”. Così Alberto Marino, Coordinatore della Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa della Regione Siciliana, a margine del convegno “La nuova composizione negoziata: una criticità aziendale si trasforma in opportunità di rilancio e la digitalizzazione al servizio delle imprese” che si è svolto alla Camera di Commercio di Palermo Enna. xd6/vbo/gtr

