Morte Benvenuti, D’Ambrosi “Perdiamo un monumento”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sport italiano, l’Italia, perde un monumento, un pezzo di storia che però noi celebreremo ogni anno, celebreremo sempre comunque, lo stiamo già facendo qui nella casa dello sport italiano, il Coni”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione pugilistica italiana Flavio D’Ambrosi dopo l’apertura della camera ardente di Nino Benvenuti al Coni. “Noi come federazione lo abbiamo celebrato in vita e lo faremo ancora di più dopo. Glielo dobbiamo, glielo deve lo sport italiano, glielo deve perché Nino non è stato solo un grande campione, Nino è stato un grande uomo e noi ce lo dobbiamo ricordare come un uomo che ha dato tantissimo allo sport e tantissimo al sociale”.

