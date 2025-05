Parità di genere, un percorso formativo per le imprese

MILANO (ITALPRESS) – Un percorso formativo per preparare le aziende alle nuove normative europee e alle sfide che le attendono in materia di parità di genere. Torna a luglio – per la seconda edizione, presentata nel corso di un evento a Roma – l’Executive Programme Gender Equality Management, realizzato da Lefebvre Giuffrè e diretto dalla giurista Florinda Scicolone. L’obiettivo è formare una nuova generazione di Gender Equality Officer, figure sempre più richieste.

