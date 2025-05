Sostenere e valorizzare la mobilità ‘dolce’, incrementando interventi per favorire le condizioni di navigabilità del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie annesse.

Sono questi gli obiettivi della convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo), contenuta in una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Gli interventi oggetto della proposta, per i quali sono stati stanziati 177.000 euro, interessano il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate nelle province di Cremona e Mantova. Tre le azioni previste:

– Manutenzione del verde sul canale navigabile di Cremona;

– Manutenzione del verde delle conche di Cremona e Mantova;

– Dragaggio dei mandracchi nel Cremonese e nel Mantovano

Soddisfazione da parte di Marcello Ventura, presidente della IV Commissione Attività Produttive: “Sono estremamente orgoglioso di questo risultato – obiettivi facenti parte della convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) -. Il dragaggio del Po è un obiettivo che ho perseguito con determinazione, presentando una specifica mozione in Consiglio regionale. Oggi vediamo i frutti di quell’impegno: non solo si garantirà una maggiore profondità del letto del fiume, permettendo una navigazione più agevole e per un numero maggiore di giorni all’anno, ma si apriranno anche nuove opportunità per il turismo fluviale e il trasporto merci, con ricadute positive per l’intera economia locale.”

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine all’Assessore Lucente aggiunge Ventura. “La sua visione e il suo sostegno sono stati fondamentali per tradurre la nostra mozione in un’azione concreta. Grazie alla sinergia tra la Commissione e l’Assessorato, siamo riusciti a reperire i fondi necessari per questa importante opera, dimostrando come la collaborazione istituzionale possa portare a risultati tangibili e benefici per i cittadini”.

“Il dragaggio del Po si configura come un intervento strategico per valorizzare il potenziale del fiume come via di comunicazione e risorsa per il territorio, contribuendo a rafforzare l’attrattività della regione e a sostenere la crescita delle attività produttive legate all’ambiente fluviale”.

