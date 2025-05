Dopo il violento temporale di ieri che ha portato il sindaco di Castelverde Graziella Locci a chiudere le tre scuole del Comune (infanzia, primaria e medie inferiori) oggi si è svolto il sopralluogo nei vari edifici.

La scuola primaria di Castelverde e la scuola dell’infanzia di costa sant’Abramo resteranno chiuse fino a nuova ordinanza, mentre gli alunni delle medie potranno rientrare da domani a Sapiens. La scuola primaria di Castelverde ha necessità di pulizia dei pluviali, oltre alla sostituzione di alcune lampade a led che si sono riempite d’acqua nell’aula al piano terra. Incaricata già una ditta.

Un’aula a piano terra invece non sarà utilizzabile per alcuni giorni, anche lì si dovranno verificare gl’impianti elettrici, le cui condutture sono piene d’acqua e resterà chiusa anche domani.

Pulizia dei canali di gronda per la scuola di Costa sant’Abramo, anche qui si dovranno verificare tutti gli impianti elettrici. La scuola non sarà agibile per parecchi giorni. Poi c’è la biblioteca in via Ferrari, anche questa inagibile finché non sarà verificato l’impianto elettrico danneggiato dall’acqua. sgal

