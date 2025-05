Tamajo “Schifani ricandidato? È fuori di ogni dubbio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Che Schifani sia candidato nuovamente è fuori di ogni dubbio, ci mancherebbe altro. Noi lo sosterreremo, come lo abbiamo sempre sostenuto. Io sono assessore nominato dal Presidente della Regione, per cui ci mancherebbe altro”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, in merito ad una ricandidatura del governatore Renato Schifani alla guida della Regione siciliana per un secondo mandato. “Mi fa piacere che Tajani lo abbia esternato. Continueremo a lavorare al meglio”, sottolinea. xd6/vbo/gtr

© Riproduzione riservata