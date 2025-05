Tg Sport – 21/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Addio a Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano

– Milan, Tare nuovo DS con Italiano in pole per la panchina

– L’agente di Klopp smentisce i contatti con la Roma

– La Virtus Bologna piega Venezia e vola sul 2-0, semifinale vicina

– A Siena i Tricolori paralimpici di scherma 2025

