Torna la Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane

ROMA (ITALPRESS) – Un premio per i giovani giornalisti che sanno raccontare l’ambiente con passione: è la Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, che anche quest’anno premierà due produzioni giornalistiche – un articolo scritto e un servizio audiovisivo – pubblicati tra il 22 aprile 2024 e il 21 aprile 2025, con la Giornata Mondiale della Terra a fare da spartiacque. A scegliere i vincitori della quarta edizione una giuria presieduta dalla giornalista di Sky Tg24, Tonia Cartolano. Le candidature sono aperte fino al 1° giugno per i giornalisti under 45. La premiazione si terrà a ottobre in occasione del Festival del giornalismo culturale di Urbino.

