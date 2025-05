Von der Leyen “Mattarella punto di riferimento per l’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Nel suo primissimo discorso da Presidente, dieci anni fa, ha definito la nostra Unione “un porto sicuro e una frontiera di speranza”. Ha affermato che i Paesi europei hanno bisogno della nostra Unione per proteggere e proiettare la loro sovranità nel mondo. E da allora, ha sempre invitato l’Europa ad essere ambiziosa e a puntare più in alto. Ha chiesto un’azione forte sulla competitività, in linea con le relazioni Draghi e Letta. Questo è esattamente il tema di cui abbiamo discusso oggi nella nostra riunione del Collegio. Ci ha ricordato la nostra responsabilità di proteggere la nostra natura e lasciare il mondo un posto migliore per i nostri figli e nipoti. E ha mantenuto un fermo sostegno all’Ucraina. Due settimane fa ha detto “Nessun dorma”. Abbiamo ascoltato il suo appello. E oggi discuteremo su come possiamo rispondere”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, incontrando a Bruxelles il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

sat/gsl

(Fonte video: Commissione Europea)