Adm, Liberatore “Serve semplificare per competitività degli operatori”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli Stati Generali sono un momento di ascolto delle esigenze degli operatori che tutti i giorni producono ricchezza per il nostro Paese. È necessario parlare di semplificazione per migliorare la vita degli operatori e migliorare la loro competitività sui mercati anche internazionali”. Così Luigi Liberatore, direttore Accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione degli Stati Generali ADM 2025.

