Sono un’ottantina i candidati che questa mattina, nell’aula magna del Polo di Cremona del Politecnico di Milano, si stanno cimentando nella prova scritta del concorso per la copertura di dieci posti, a tempo pieno e indeterminato, di agente di Polizia Locale bandito da Comune di Cremona.

Nel pomeriggio, sempre nella sede di via Sesto del Politecnico, è in programma la prova scritta per i 118 candidati iscritti a tre posti, a tempo pieno e indeterminato, di ufficiale di Polizia Locale. La prova orale, che si terrà nei prossimi giorni, comprende, tra l’altro, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. E’ prevista inoltre la verifica, da parte di un esperto, dei requisiti psico-attitudinali riferiti al ruolo da ricoprire.

In prima battuta il Comune aveva avviato la provedura di mobilità volontaria tra enti della Pubblica Amministrazione, come d’obbligo per legge, ma senza esito. Quindi in aprile è stata avviata la procedura concorsuale. Lo scopo è potenziare l’organico della Polizia Locale per rispondere con nuove risorse alle esigenze di residenti e cittadini in tema di sicurezza, controllo del territorio comunale e rendere sempre più efficaci le numerose attività che vedono gli agenti del Comando di piazza Libertà in prima fila.

Tra i requisiti per l’ammissione al concorso, per gli agenti vi era quello di non avere compiuto 35 anni alla scadenza del bando, oltre ad essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) e della patente di categoria B o superiore. Per gli aspiranti ufficiali era necessario essere in possesso di lauree triennali e di primo livello, o di lauree magistrali, magistrali a ciclo unico di secondo livelle in determinate discipline oppure di lauree del vecchio ordinamento in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio.

I candidati vincitori delle prove concorsuali che verranno assunti a tempo indeterminato non potranno chiedere, per almeno cinque anni, il trasferimento per mobilità volontaria presso altri enti della Pubblica Amministrazione. Il trattamento economico è quello stabilito dal vigente C.C.N.L del comparto Funzioni Locali.

“Quasi un centinaio di candidati partecipano a questo concorso volto a rafforzare l’organico del Corpo di Polizia Locale. Non posso che esprimere grande soddisfazione nell’apprendere che così tanti ragazze e ragazzi sono pronti ad impegnarsi in un servizio molto importante per la nostra comunità.

“Davvero significativa inoltre è la presenza di donne”, dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Santo Canale, che aggiunge: “inizierà poi il corso Polis, della durata di tre mesi. La partecipazione e il superamento con profitto del corso è un passaggio necessario e fondamentale per l’abilitazione al servizio in esterna di tutto il personale di Polizia Locale. Questo consentirà di fruire in maniera tempestiva del personale che verrà assunto e che avrà l’occasione di diventare operativo nel più breve tempo possibile”.

