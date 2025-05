Freni “Adm offre contributo a casse dello Stato e a salute pubblica”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli offre un contributo rilevantissimo non solo alle casse dello Stato, ma soprattutto alla salute pubblica. Il sistema di tracciamento dei prodotti alcol e tabacco, i presidi anti contraffazione sono un presidio innanzitutto a tutela della salute dei cittadini”. Così il sottosegretario al Mef, Federico Freni, in occasione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. “Questa pluralità di funzioni dell’ADM è una delle ricchezze di questo Paese e non smetteremo mai di ringraziare per questo”, aggiunge.

