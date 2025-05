Museo del Presente a Palermo, Di Fresco “In memoria vittime di mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il ricordo di tutti gli eroi che hanno perso la vita in questa lunghissima battaglia contro Cosa nostra è fondamentale, ma la memoria deve traghettare nel presente e nel futuro”. Così, il presidente del Museo del Presente, Vincenzo Di Fresco, a margine della presentazione dell’area museale di Palazzo Jung, a Palermo. Un primo impatto con i luoghi che, alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci, presenteranno al pubblico l’attività a 360 gradi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mettendone in risalto un ricordo fatto di immagini, testimonianze e oggetti. “Chiunque entra al Museo – aggiunge – deve uscire sapendo che ognuno nella lotta contro Cosa nostra può fare la sua parte, piccolo o grande che sia: la ‘foto impossibile’ ci dice proprio questo, è un’immagine in cui sono raffigurati tutti i grandi uomini caduti in questa lotta e ai loro piedi i mafiosi, raffigurati piccolissimi e di colore viola, che nella liturgia rappresenta il lutto e la penitenza”. xd8/vbo/gtr

