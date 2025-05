Museo del Presente a Palermo, Maria Falcone “Un luogo per i giovani”

PALERMO (ITALPRESS) – “C’è ancora tanto da fare, ma siamo pronti per far nascere a Palermo una grande realtà come il Museo del Presente di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – sottolinea Maria Falcone – Questo è un luogo in cui i ragazzi troveranno storia, emozioni, voglia di fare: tutti elementi che questo Museo può offrire attraverso le parole registrate e gli oggetti che vedranno; sono felice che questo luogo possa rappresentare uno spazio dedicato alla storia di Giovanni e Paolo e alla loro voglia di fare. Entrambi sono nati a due passi da qui: lì c’era la palestra che frequentava Giovanni, dall’altra parte c’era la chiesa in cui andava a giocare con dei ragazzi che poi diventarono delinquenti, tutta questa zona dimostra che se si ha voglia e si studia ce la possiamo fare tutti”. Così, Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia e presidente della Fondazione “Francesca e Giovanni Falcone”, a margine della presentazione del Museo del Presente, a Palazzo Jung, a Palermo. Un primo impatto con i luoghi che, alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci, presenteranno al pubblico l’attività a 360 gradi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mettendone in risalto un ricordo fatto di immagini, testimonianze e oggetti.

Per la sorella del magistrato “c’è ancora un legame perverso che unisce la società palermitana alla mafia: finché un ragazzo andrà a cercare il boss per ritrovare il motore o avere un favore il cordone ombelicale che lega la società alla mafia non sarà rotto. Come diceva Giovanni, Cosa nostra sarà vinta quando la città non le darà più consenso”. xd8/vbo/gtr

© Riproduzione riservata