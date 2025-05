Respiro, un dispositivo per monitorare la qualità dell’aria

ROMA (ITALPRESS) – Un dispositivo innovativo, portatile e intelligente, progettato per aiutare ogni cittadino a monitorare l’ambiente circostante e a prendere decisioni consapevoli in tempo reale, per spostarsi in città e scegliere i percorsi più sicuri per la propria salute. Si chiama Respiro, Real-time Environmental Sensing for Personal Intelligent Risk Optimization. È sviluppato dall’Università di Milano-Bicocca insieme a ROAD – Rome Advanced District, il soggetto rete per l’innovazione voluto da Eni, Gruppo Ferrovie dello Stato, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco Italia e Nextchem, in collaborazione con XearPro srl, presentato nel corso di un evento al Gazometro di Roma.

