Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Gala FIRA per la Ricerca sulle Malattie Reumatologiche – Donne in Movimento, tenuta ieri sera presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Un evento emozionante, organizzato da FIRA – la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, che ha visto la partecipazione di oltre 200 ospiti, accorsi per sostenere una causa importante e condividere una serata all’insegna di arte, danza, musica e solidarietà.

Il momento più toccante della serata è stato l’esibizione dei testimonial della Fondazione Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala, che gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino: un’esperienza rara che ha regalato al pubblico un’intensa emozione. La suggestiva location ha amplificato l’incanto della serata, grazie all’accesso alla Galleria di Leonardo e alla nuova area InScena del Museo, mentre ha stupito tutti l’esibizione della giovanissima violinista Anita Baldissin, non ancora maggiorenne, studentessa del Conservatorio di Milano, che ha proposto brani di grande virtuosismo ed espressività.

L’asta benefica, arricchita da opere di oltre 30 artisti contemporanei, ha segnato un altro grande traguardo: numerose opere sono state vendute, confermando la forte sinergia tra arte e solidarietà.

L’obiettivo dell’evento è stato raggiunto: il ricavato della serata permetterà di finanziare la Prima Borsa di Ricerca “Carla Fracci”, istituita da FIRA per sostenere i progetti di giovani ricercatori italiani impegnati nello studio delle malattie reumatologiche che colpiscono soprattutto le donne.

