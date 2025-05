Sequestrati oltre 20 mila articoli con falso marchio del Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dei servizi a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, hanno sequestrato, in Via Toledo e nei Quartieri Spagnoli, oltre 20.000 articoli recanti marchi contraffatti della SSC Napoli e denunciato 18 soggetti per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

Fonte video: Guardia di Finanza Napoli