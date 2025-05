Zappia “Gli USA stupiranno ancora. Il futuro della diplomazia è donna”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mariangela Zappia, l’Ambasciatrice che ha fatto la storia della diplomazia italiana, tra pochi giorni saluterà Washington per chiudere la sua brillante carriera con un nuovo capitolo nella finanza. Ospite a New York del GEI – il Gruppo Esponenti Italiani che le ha reso omaggio con un premio alla carriera consegnato dal presidente Mario Calvo Platero – ha parlato della sua carriera e della sua brillante esperienza negli USA in un evento che ha riunito imprenditori, giornalisti e diplomatici.

Zappia ha ripercorso le tappe del suo lungo percorso: dagli esordi in Africa, al primo incarico a New York negli anni ’90, fino ai vertici dell’ONU e dell’Ambasciata italiana a Washington, prima donna a ricoprire entrambi i ruoli.

Al microfono di Italpress, ha parlato di futuro degli Stati Uniti (“Non sono affatto in decadenza”), e di cosa consiglia alle giovani italiane che vogliono seguire le sue orme.

Ora, l’Ambasciatrice Zappia è pronta a una nuova sfida nel Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo. Un’icona di professionalità e visione che continuerà a portare l’Italia nel mondo, anche fuori dalla diplomazia.

