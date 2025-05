Si avvicina la pausa estiva per il cinema Filo di Cremona, è dunque il momento di tracciare un bilancio che risulta in chiaroscuro, come sta accadendo ad altre piccole sale a livello nazionale.

Nel 2024 al box office italiano si sono incassati oltre 493.9 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 69.7 milioni di biglietti venduti, numeri in decisa ripresa dopo il periodo pandemico, mentre il primo semestre 2025 ha segnato un calo anche nella città del Torrazzo.

La contrazione riguarda soprattutto la programmazione ordinaria, mentre riscuotono successo gli eventi speciali: rispetto alla semplice proiezione infatti, il pubblico preferisce rassegne con ospiti in sala che danno un valore aggiunto alla pellicola.

In tale quadro il Filo ospiterà un appuntamento del Monteverdi Festival promosso dal teatro Ponchielli: giovedì 12 giugno alle 21 verrà proposto il film The Opera! – Arie per un’eclissi, rilettura moderna del mito di Orfeo ed Euridice, alla presenza dei registi Davide Livermore e Paolo Gep Cucco.

Il Filo chiuderà per ferie verso metà giugno, ma i gestori stanno già organizzando la prossima stagione, con lo sguardo rivolto al Festival di Cannes.

Il servizio di Federica Priori

