Colosimo “Si deve fare ancora di più nella lotta alla mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Si deve fare molto, si fa molto ma non si è fatto abbastanza finora: anche l’ultima richiesta di verità lanciata da Fiammetta Borsellino ci racconta che dobbiamo fare un po’ di più”. Lo afferma la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo a margine delle celebrazioni per il 33esimo anniversario della strage di Capaci. “Ho visto il Museo delle presente alle prime luci e mi sembrava straordinario, quest’anno mi sembra un posto in cui si fisicizza la lotta alla mafia – prosegue Colosimo, – Non ci sono solo i ricordi di Falcone e Borsellino, ma è un modo per dire a chi passa da qui di fare attenzione, perché non sta camminando solo in un museo ma sta scrivendo la sua storia: è questo il messaggio che vogliamo lanciare anche noi”. xd8/vbo/mca1

