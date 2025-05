Sì è insediato ed è già al lavoro il nuovo Cda del Centro di formazione professionale Cr.Forma. Il Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, con apposita delibera, ha nominato Lorenzo Carmine Maffucci presidente, e consiglieri Mauro Cenicola, eletto vicepresidente, e Anna Acerbi, già direttrice delle sedi di Cremona e Crema. Il nuovo Cda è già operativo con l’obiettivo di tessere un sistema di relazioni che possano sempre più valorizzare la diversificata ed apprezzata attività svolta dall’Azienda Speciale nel territorio cremonese e cremasco.

“La scelta consapevole della formazione professionale – il commento del nuovo presidente Lorenzo Carmine Maffucci – ha la stessa dignità di altre scelte formative. Da questi percorsi di studio, infatti, dipende la crescita del saper fare e lo sviluppo del territorio. Tre sono le priorità del nuovo Cda: incrementare l’interlocuzione positiva con il territorio perché la formazione professionale è fondamentale per le imprese e il lavoro, proseguire nella formazione continua degli adulti per la crescita del sistema territoriale e continuare ad insistere sulla formazione alla sicurezza sul posto di lavoro per crescere imprenditori, artigiani e lavoratori attenti alla prevenzione e alla legalità. Con un faro: la coesione sociale e l’inclusione. Ho trovato un’azienda molto attenta ai ragazzi e alle ragazze, si tratta di consolidare e crescere su questa linea”.

Dopo l’insediamento, avvenuto a Cremona presso la sede legale, il nuovo Cda ha avuto modo di visitare la sede di Crema del Centro di formazione professionale alla presenza della Direttrice generale Paola Brugnoli.

