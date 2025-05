Droga e cellulari in carcere a Palermo, coinvolti agenti corrotti

PALERMO (ITALPRESS) – Droga e cellulari nel carcere Pagliarelli di Palermo con la complicità di agenti penitenziari corrotti. Sono dodici le misure cautelari eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo e dagli agenti della Polizia Penitenziaria di Palermo Pagliarelli e del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Padova. I provvedimenti, emessi dal gip su richiesta della Dda, hanno riguardato 12 persone, delle quali 7 già detenute per altra causa, per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Palermo e dal Reparto Investigativo della Polizia penitenziaria del carcere Pagliarelli, riguardano un arco temporale tra settembre 2023 e aprile 2025. Fatta luce su un’associazione criminale composta da detenuti che introduceva nel carcere Antonio Lorusso – Pagliarelli droga e telefoni cellulari, anche grazie alla corruzione di alcuni agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso lo stesso carcere, attraverso somme di denaro. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri e Polizia Penitenziaria Palermo)

