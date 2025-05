ROMA (ITALPRESS) – In un liceo fiorentino gli ex alunni di quella scuola si riuniscono ogni anno per rifare la maturità. Composta da una sola prova, con la materia estratta a dicembre, i “rimaturandi’ possono decidere se avere o meno il voto. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio.

fsc/gtr

© Riproduzione riservata