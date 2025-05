Greco “Le stragi del ’92 hanno segnato le nostre coscienze”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il 23 maggio come il 19 luglio sono le due date più importanti per Palermo, per la Sicilia e probabilmente anche per l’Italia. Quel 1992 è stato un anno drammatico che però ha segnato le coscienze di chi era un ragazzo, di chi era giovane”. Così Dario Greco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, a margine dell’evento “Tribunale chiama scuola”, nella piazza della memoria della cittadella giudiziaria di Palermo, dove sono presenti migliaia di studenti. “Io ritengo che l’eredità più importante di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Antonio Montinaro, di Vito Schifani, di Rocco Dicillo, di Paolo Borsellino e di tutti coloro che hanno dato la vita in quell’anno, nel 1992, siano tutti i ragazzi che sono qui oggi a Piazza Vittorio Emanuele Orlando dinanzi al Palazzo di Giustizia e adesso a Piazza della Memoria. Questa è l’eredità maggiore, l’eredità di avere cura della legalità della giustizia. Magistrati, avvocati, forze dell’ordine, scuole, tutti quanti insieme per ricordare Giovanni Falcone, per ricordare quanto ci stiano a cuore a ciascuno di noi i valori di libertà, di legalità, di giustizia. Sono nel nostro DNA e dobbiamo difenderli sempre e trasmetterli alle giovani generazioni”. xd6/vbo/gtr

