Immigrazione clandestina tra Ventimiglia e Nizza, 18 indagati

VENTIMIGLIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Ventimiglia ha svolto con la polizia di Nizza un’attività d’indagine che ha permesso di disarticolare una rete ben organizzata di stranieri dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese di Ventimiglia/Nizza. Sono 18 le persone indagate, 13 sottoposte a misure cautelari in Italia ed in Francia, 5 arrestate in flagranza di reato.

pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)