Kia, primi passi nel mondo dei veicoli commerciali elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Kia entra nel mondo dei veicoli commerciali elettrici. La casa coreana lancia la nuova gamma di furgoni PV5, segnando il primo passo in un mercato che in Italia dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi anni. Il PV5 è pensato per essere altamente modulare e personalizzabile, con diverse opzioni di configurazione dello spazio di carico e degli interni. Questo veicolo promette un’autonomia di 400 chilometri full electric e una ricarica rapida dal 10 all’80% in mezz’ora. Sarà disponibile in diverse versioni: Cargo, progettata per massimizzare lo spazio di carico; Passenger, per il trasporto di persone con varie capacità e opzioni per disabili; e Chassis, un pianale cabinato per allestimenti specifici come camper o veicoli per consegne. La garanzia è di 7 anni o 150 mila chilometri, estensibile. La produzione del PV5 inizierà in Corea a settembre. Le prenotazioni in Italia saranno possibili nelle prossime settimane, con l’arrivo fisico previsto nell’ultima parte dell’anno. I prezzi partiranno da 33.500 euro più Iva per la versione Van merci e da 38.500 euro Iva inclusa per la versione passeggeri a 5 posti. Il PV5 è il primo di una gamma che vedrà l’arrivo di taglie più grandi entro il 2027 e i cosiddetti “extra cargo” entro il 2030.

tvi/gtr