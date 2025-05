La sfida demografica non è solo una questione statistica, ma una vera e propria emergenza che minaccia il futuro dell’Italia e a maggior ragione dei territori come quello cremonese. Perdere popolazione significa arretrare nell’economia, vedere le comunità restringersi e i servizi chiudere. Oltre alla ormai generalizzata denatalità, la Provincia di Cremona sconta una pesante emigrazione, in particolare giovanile. Di fronte a questi dati allarmanti, che vedono un aumento del 65% degli iscritti all’AIRE tra il 2016 e il 2023, a fronte di un dato nazionale del 23%, emerge con forza l’urgenza di politiche capaci di trattenere e valorizzare i giovani cremonesi.

Per questo motivo, il consigliere provinciale Filippo Raglio, coordinatore provinciale della Lega Giovani, ha presentato una mozione che propone l’istituzione di un tavolo pluri-tematico per i giovani all’interno dell’ATS “Io ci CRedo”, l’associazione temporanea di scopo che riunisce stakeholder territoriali per attuare il Masterplan 3C e che il Presidente della Provincia Roberto Mariani ha rilanciato dopo il suo insediamento. L’obiettivo è chiaro: rendere le nuove generazioni protagoniste dello sviluppo economico, sociale e culturale della nostra provincia.

“Non possiamo più permetterci di perdere i nostri giovani, perché la battaglia demografica è una sfida esistenziale per le nostre piccole comunità. Ogni ragazzo che lascia la nostra provincia rappresenta una sconfitta per l’intero territorio” afferma Raglio. “Ricordiamoci inoltre che le nostre imprese, per restare competitive, hanno bisogno di giovani preparati, capaci di portare nuove competenze e spingere l’innovazione. Senza un ricambio generazionale adeguato, rischiamo di minare alla base la nostra economia”, sottolinea Raglio. “Se vogliamo costruire un futuro solido per Cremona, dobbiamo perciò partire chiedendo ai giovani che cosa vogliono per il futuro della loro casa. Il primo modo per incentivarne la permanenza, a mio parere, è coinvolgere attivamente la mia generazione nelle decisioni che riguardano la loro terra”.

In particolare, si chiede la creazione di un tavolo che includa giovani eletti nelle amministrazioni locali, rappresentanti sindacali, associazioni datoriali e professionali, enti del terzo settore e studenti. Questo organismo avrà il compito di proporre strategie concrete per valorizzare l’energia e il talento delle nuove generazioni e per rendere la nostra provincia un territorio attrattivo per chi desidera rimanere e investire nel proprio futuro.

“Abbiamo tanti ragazzi che si mettono in gioco, che amministrano i loro comuni, che creano associazioni, che fanno impresa e che si spendono per la comunità. Questo è il vero capitale umano della nostra provincia, e dobbiamo dare loro il giusto spazio” aggiunge Raglio.

L’ATS “Io ci CRedo”, costituita nel 2022, coordina diversi cantieri progettuali finalizzati a promuovere la crescita del territorio in linea con il Masterplan 3C, il piano strategico promosso dalla Provincia di Cremona con il supporto di The European House – Ambrosetti.

“La mia speranza è che le associazioni, gli amministratori, le giovanili di partito, gli organismi studenteschi e i singoli volenterosi rispondano senza esitazione alla proposta, smentendo chi crede che la nostra generazione non sia in grado di realizzare nulla di concreto. In rimo luogo mi piacerebbe che a rompere il ghiaccio fossero proprio i giovani impegnati nelle giovanili dei partiti, miei omologhi, che invito a intervenire a mezzo stampa portando la rispettiva visione sul progetto e sulle potenzialità che dovrebbe cogliere. Riaffermare la centralità delle giovanili di partito sarebbe una bella dimostrazione rispetto al preoccupante declino della partecipazione politica dei giovani”.

La mozione è stata accolta dal Consiglio Provinciale nella seduta di mercoledì con voto unanime dei presenti, dopo l’introduzione di un emendamento da parte del Presidente della Provincia, che ha indicato il passaggio fondamentale della proposta nella prossima seduta del comitato di gestione della ATS “Io ci CRedo”. Conclude poi con un appello, il giovane leghista: “Le istituzioni devono lanciare un messaggio chiaro ai nostri giovani: Cremona ha bisogno di voi, delle vostre idee, della vostra energia. Qui potete costruire il vostro futuro e fare la differenza”.

