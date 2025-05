Riaperta questa mattina la viabilità in via del Porto, tra largo Moreni e piazzale Marinai d’Italia, interamente riqualificata con la realizzazione di un marciapiede, che prima non esisteva, la sistemazione degli stalli per le auto, la nuova rotatoria di fronte all’ingresso della canottieri Baldesio, l’allargamento della pista ciclabile nel doppio senso di marcia e infine con una nuova asfaltatura.

Questo intervento, finanziato con fondi del PNRR, si inserisce nel contesto dei diversi e importanti lavori in corso al quartiere Po ed è volto a rendere più sicuro il transito dei numerosi ciclisti e pedoni che frequentano quell’area. La riqualificazione attuata acquista ulteriore importanza dal momento che proprio in largo Marinai d’Italia passa la ciclovia VenTo.

“I lavori viabilistici sul comparto Po – dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi – procedono come da cronoprogramma e l’apertura di via del Porto, dopo quella di via Monviso, restituisce un tratto viario molto importante per i cittadini che frequentano le zone circostanti il parco al Po e le società canottieri. Dopo questo intervento, il transito nell’area risulta essere più sicuro per tutti, siano essi automobilisti, ciclisti e pedoni. Per l’impegno profuso sino ad ora nella realizzazione di questa opera ringrazio i tecnici che hanno seguito la progettazione e tutte le fasi del cantiere”.

