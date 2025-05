Musica country, ballo e divertimento, insieme ad alcuni amici speciali.

Questo e molto altro al centro dello stage di danza organizzato nella mattinata di venerdì nei padiglioni di CremonaFiere, durante la 38esima edizione del Salone del cavallo americano.

Destinatari dell’iniziativa, messa a terra dalla scuola di ballo “Country dance again” capitanata dalla maestra Antonella Manfredi, 170 ragazzi disabili arrivati dalla città del violino, ma anche da Brescia, da Milano e Reggio Emilia. Un momento coinvolgente, sulle note del vecchio West.

“Era il mio sogno nel cassetto – ha commentato l’insegnante di ballo Manfredi – ed è stato realizzato grazie al “Team For You” e a questa fiera; i protagonisti sono i ragazzi speciali. Oggi abbiamo 170 persone in pista e 55 accompagnatori, che hanno avuto la possibilità di entrare gratuitamente in fiera”.

Ad aprire le danze un trenino umano, seguito da una prova sulla pista allestita per l’occasione. Un’iniziativa dall’alta valenza sociale, dove non sono mancati sorrisi sinceri e tanto divertimento.

“Il trenino è una forma di inizio pista – ha proseguito la maestra Antonella – sono loro che danno il via per poi far ballare gli altri: è quindi un momento magico. Alla fine, poi, tutti hanno potuto ballare come volevano, in completa libertà”.

Il salone del cavallo americano proseguirà nei padiglioni di CremonaFiere fino alla prossima domenica, con diversi progetti e iniziative per gli appassionati e non solo; tutte le novità della manifestazione sul numero di Mondo Padano in edicola fino a giovedì 29 maggio.

