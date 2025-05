Il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli ha sospeso dalla carica di sindaco Giovanni Sgroi, ormai ex primo cittadino di Rivolta d’Adda e medico, ai domiciliari per violenza sessuale. La decisione del Prefetto a seguito della comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano dell’avvenuta esecuzione, nei confronti di Sgroi, appunto della misura degli arresti domiciliari, disposta con ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano.

Le indagini della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e avviate dopo la denuncia sporta da una delle vittime che avrebbe subito gli abusi durante una visita specialistica. Con intercettazioni, perquisizioni, analisi forensi ed altri accertamenti sono emersi altri tre casi.

