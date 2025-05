Paura per le condizioni di un giovane che questa mattina a Cremona è caduto con la moto richiedendo l’intervento di alcuni passanti e l’immediata chiamata d’urgenza dei soccorsi. La dinamica è ancora da verificare, quel che è certo che intorno alle 11:00 in Viale Concordia, nei pressi dell’ospedale Maggiore, un 16enne ha perso il controllo della sua moto finendo a terra, ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Dal vicino ospedale è arrivata l’automedica, supportata da ambulanza della Croce Rossa. Le prime cure al ragazzo sono state fatte sul posto, dove è stato immobilizzato e poi trasportato al Pronto Soccorso in condizioni serie.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

