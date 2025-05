Il PalaRadi si addobba a festa per il torneo di Ginnastica Artistica di Cremona, oltre 400 atleti in gara di tutte le età, più di 15 squadre da tutto il nord Italia, una competizione riconosciuta dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), che porta nella città del Torrazzo non solo giovani promesse ma anche ginnaste già affermate a livello nazionale.

Soddisfazione da parte del tecnico e organizzatore Riccardo Tolomini: “Oggi è una giornata importante perché per il secondo anno consecutivo siamo ritornati nel Palazzetto dello Sport di Cremona con il nostro torneo di Cremona e dall’edizione precedente si deve essere sparsa la voce perché abbiamo raggiunto quota di circa 400 iscritti per 14 squadre provenienti da tutto il Nord Italia. Ma non solo, sarà una giornata dedicata alla competizione ma anche alla celebrazione dei nostri settori giovanili di ginnastica artistica e di ginnastica ritmica. Quindi un’emozione non solo per le ginnaste che avranno la loro prima esperienza o la loro conferma in gara, ma anche per le famiglie, per i genitori che saranno presenti a godersi lo spettacolo nel nostro palazzetto delle proprie figlie e dei propri figli che si esibiranno in quello che sono stati dei piccoli apprendimenti o dei grandi apprendimenti tecnici durante questo anno sportivo”.

Per il secondo anno di fila al palazzetto cremonese, l’organizzazione della Storica Gymnica Cremona, realtà sportiva fondata nel 1986, ha voluto fare le cose in grande: insieme alla famiglia Tolomini infatti si sono uniti numerosi volontari e sponsor che hanno alzato il livello della manifestazione.

A raccontare emozionato questo “upgrade” organizzativo è Daniele Tolomini, presidente della società: “Con Sonia Rossi, mia moglie, siamo i precursori e quelli che hanno generato un po’ il tutto, quindi essere qui oggi ci rende orgogliosi. Da un piccolo comitato è arrivato il Family Team Gymnica, questa è la vera novità di oggi, sono mamme e papà delle nostre ginnaste che da un mese stavano organizzando tutto quanto per il ristoro e per tutte le premiazioni, sono stati con noi a montare tutta questa palestra meravigliosa e quindi siamo davvero felici di avere anche questo supporto con il quale riusciamo ad organizzare una cosa così importante”.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata