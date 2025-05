L’aula magna del Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” di Cremona ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio, uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’anno scolastico. Una tradizione che unisce studenti meritevoli, docenti, ex alunni e familiari di ex studenti che, attraverso il ricordo dei propri cari, contribuiscono a tramandare valori di impegno, dedizione e comunità.

Non è solo il rendimento scolastico a essere premiato, ma anche la capacità di trasmettere qualcosa che va oltre i voti, come il senso di appartenenza, il rispetto, la collaborazione e il valore delle relazioni: “La scuola, prima ancora che un luogo, è una comunità fatta di relazioni, che diventano il cuore della nostra presenza e delle nostre azioni – ha spiegato il dirigente scolastico Alberto Ferrari -. Premiamo ogni anno eccellenze scolastiche che sanno essere centro delle relazioni, a nome di persone che hanno lasciato un segno anche sul piano umano e affettivo».

A confermare questo spirito, anche le motivazioni lette in aula dai docenti, che hanno raccontato l’impegno, la crescita e la personalità degli studenti premiati. Un momento di commozione e orgoglio, in cui la scuola ha saputo farsi specchio di storie diverse, ma tutte accomunate dalla volontà di dare il meglio di sé e lasciare il segno e non sempre solo grazie alle medie scolastiche.

L’elenco dei premiati:

Alessandro Frascà – Borsa “Legato Dovara”

Massimo Sigurtà – Borsa “Legato Dovara”

Sofia Regonelli – Borsa “Elide Rossi”

Eleonora Fenocchio Sarduy – Borsa “Mario e Silvia Coppetti”

Chiara Carpini (5DLIC) – Borsa in ricordo di Michelangelo Barcella

Davide Renati (5ALSA) – Borsa in ricordo di Michelangelo Barcella

Giada Cesura – Borse Bando Ex Aselli in ricordo di Claudio Maffezzoni

Anna Pedrazzini – Borse Bando Ex Aselli in ricordo di Claudio Maffezzoni

Anna Gazzina – Borse Bando Ex Aselli in ricordo di Marta Parpanesi

Viola Vaccari – Borse Bando Ex Aselli in ricordo di Manuela Pivetta

Davide Modesti – Borse Bando Ex Aselli in ricordo di Carla Bignami

Jacopo Gandaglia (4CLIC) – Bando Ex Aselli in ricordo di Marta Parpanesi

Noah Amadei (3BLSA) – Bando Ex Aselli in ricordo di Manuela Pivetta

Anbeta Mullahi (5ALIC) – Bando Ex Aselli in ricordo di Carla Bignami

Elisa Cassi (5ALIC) – Borsa in ricordo di Caterina Piazza

Asia Superti (5DLIC) – Borsa in ricordo di Caterina Piazza

Alberto Lena (5DLSA) – Borsa in ricordo di Rita Zeni

Giulia Zucchelli (5ELSA) – Borsa in ricordo di Rita Zeni

Miracle Azonabor (4ALSA) – Borsa in ricordo di Paolo Chiavuzzo

Filippo Storti (5DLIC) – Borsa in ricordo di Claudio Maggi

Consegnati anche i riconoscimenti per le Eeccellenze agli Esami di Stato dell’anno scolastico 2023/2024

Vittorio Fiammenghi (5BLIC)

Gabriele Machiavelli (5ELIC)

Si Tong Linda Yu (5ALIC)

Alessandro Frascà (5ALIC)

Giovanni Ghisolfi (5ALIC)

Federico Preani (5DLSA)

Massimo Sigurtà (5CLSA)

© Riproduzione riservata