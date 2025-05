Un lungo e commosso addio, una settimana di cordoglio e ricordi è stata accompagnata all’ospedale Maggiore di Cremona dal profondo dolore per la morte di Sonia Bonoli, infermiera di 45 anni vittima di un incidente mentre sabato scorso, in sella alla propria moto, percorreva un tratto di strada in territorio di Monticelli d’Ongina.

Familiari, amici, conoscenti potranno rendere omaggio alla memoria di Sonia alla camera ardente allestita alla Casa Funeraria Pietra, in piazzale della Croce Rossa, lungo via Mantova a Cremona. Sarà aperta: sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, domenica dalle ore 9 alle ore 16.

I funerali sono invece in programma lunedì alle ore 10 nella Chiesa interna dell’Ospedale Maggiore, struttura sanitaria che vede impegnato anche il marito, Claudio Paloschi, infermiere del Pronto Soccorso. La cerimonia sarà preceduta dall’arrivo della salma alle ore 8,30. Successivamente, la processione si dirigerà verso il Cimitero di Gerre Borghi.

In memoria di Sonia la famiglia ha indicato l’Aido e la Fondazione Trapianti Onlus per eventuali donazioni.

© Riproduzione riservata