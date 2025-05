“Alla vigilia di una partita importante, non potevamo non far sentire la nostra voce”: inizia così l’ultimo post pubblicato sulle pagine social dei Carlo Cùdega e i leòn del Dòm, gruppo musicale cremonese che ha in Augusto Bagnoli, Pier Paolo Vigolini, Loriz Braga, Giancarlo Agosti, Beppe Corbari e Ludovico Russo le anime di un sodalizio legatissimo, per passione e tifo, alla Cremonese ormai prossima al ritorno delle semifinali playoff contro la Juve Stabia.

E da questa sana dipendenza grigiorossa nasce anche la loro canzone “Töta Cremùna“, sulla base musicale di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, prima colonna sonora del Festival di Sanremo poi arrivata sino all’Eurovision 2025 in rappresentanza di San Marino.

“Con un particolare ricordo affettuoso a Franco, papà del nostro Augusto mancato pochi giorni fa, che nel 1977 lo portó per la prima volta allo Stadio Zini, facendo germogliare quella passione per il calcio cremonese che ancora oggi unisce tutti noi”: così il gruppo condivide per la prima volta la nuova hit che al ritmo dance unisce un testo in dialetto cremonese strettamente connesso alla Cremo. Una canzone tutta da ascoltare…

