Giro d’Italia, Carlos Verona vince quindicesima tappa. Del Toro sempre in rosa

(Adnkronos) – Carlos Verona vince in solitaria la quindicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Fiume Veneto e arrivo ad Asiago dopo 219 km.

Lo spagnolo della Lidl-Terek si impone con 22″ sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling team) e 23″ sull’italiano Christian Scaroni (Astana). Il messicano Isaac Del Toro (Uae team Emirates) conserva la maglia rosa di leader della corsa. Domani il Giro osserverà l’ultima giornata di riposo.

“Non sono venuto al Giro pensando di poter vincere una tappa, ero qui completamente al servizio di Mads Pedersen e Giulio Ciccone. Ma tutto è cambiato ieri, quando abbiamo perso Cicco. Oggi era la mia giornata. Non volevo farlo per me stesso, ma per la squadra, sapendo quanto Giulio avesse lavorato per questa corsa. Sono rimasto concentrato ed è andato tutto per il meglio”, le parole di Carlos Verona dopo la vittoria.