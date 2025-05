Gp Monaco, oggi gara live. Griglia di partenza e classifica – Diretta

(Adnkronos) –

La Formula 1 torna in pista a Montecarlo con il Gp di Monaco oggi 25 maggio. Per l’ottavo appuntamento del Mondiale – in diretta tv e streaming – il circus si ritrova su uno dei circuiti più belli e iconici del calendario, con la McLaren a guidare il gruppo grazie alla pole position, con record della pista, conquistata da Lando Norris.

Alle sue spalle Charles Leclerc, seguito dal leader della classifica Piloti Oscar Piastri. In quarta posizione Max Verstappen, che ha rimpiazzato Lewis Hamilton dopo la penalità ricevuta dall’inglese a causa dell’impeding durante le qualifiche proprio sull’olandese e che partirà quindi dalla settima posizione.

Il prossimo appuntamento della Formula 1 è fissato in Catalogna, il prossimo weekend, con il Gp di Spagna in programma l’1 giugno.