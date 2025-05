Incidente a Lucca, scooter travolto da un’auto a Capannori: muore ragazza di 17 anni

(Adnkronos) – Un incidente stradale è costato la vita a una ragazza di 17 anni residente nel comune di Capannori (Lucca). L’allarme è scattato nella notte, alle 1.50, quando Valentina Tolomei è stata investita da un’auto mentre viaggiava in scooter lungo via Romana.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato violentissimo: la ragazza è stata trascinata per diversi metri ed è finita in un campo a margine della carreggiata. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e medico a bordo, hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno svolgendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.