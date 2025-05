Sit-in della Cisl per la pace in MO, Fumarola “Cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo qui per chiedere l’immediato cessate il fuoco e siamo qui per chiedere che gli aiuti umanitari possano arrivare ad una popolazione stremata, una popolazione fatta di donne, di bambini e di persone anziani e fragili”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando ai giornalisti a margine del sit-in della Cisl per la pace in Medio Oriente nei pressi dell’ambasciata Israeliana a Roma.

xr3/trl/mca2