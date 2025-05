Sono 1.082 le sottoscrizioni raccolte nei diversi banchetti organizzati dal Comitato BiometaNo Soresina nelle ultime tre settimane.La petizione, indirizzata al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, chiede la revoca in autotutela dell’autorizzazione concessa per la realizzazione dell’ impianto di biometano in via Persicana, a ridosso delle prime abitazioni e di luoghi sensibili.

La maggior parte delle firme proviene da residenti di Soresina, ma hanno aderito anche persone non residenti, che hanno con la città un legame diretto: imprenditori, lavoratori, proprietari di immobili, oppure semplicemente cittadini che frequentano regolarmente Soresina per motivi affettivi o familiari.

Un’iniziativa che rafforza quanto già intrapreso dal Comitato con la diffida depositata il 22 aprile 2025 e che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di mobilitazione per fermare l’impianto.

