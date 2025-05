Novanta minuti di fuoco, per qualità, intensità, tecnica e aggressività. Serviva una partita vicina alla perfezione alla Cremonese per ribaltare il 2-1 dell’andata contro la Juve Stabia: missione ampiamente compiuta. I grigiorossi eliminano i campani con un secco 3-0, conquistando la seconda finale consecutiva dei playoff di Serie B.

I ragazzi di Stroppa aggrediscono subito il match, rendendosi pericolosi a ripetizione. In apertura uno schema su calcio di punizione libera Barbieri alla conclusione, ma la palla sfiora il palo. Una chance ancor più grossa capita tra i piedi di Vandeputte, che sfrutta il perfetto filtrante di Vazquez, ma davanti a Thiam calcia largo. E’ il preludio al gol, che arriva al minuto 28: azione di sfondamento di Folino, la palla arriva a Barbieri che sfreccia sulla destra, imbucata per Castagnetti che apre il mancino e di prima intenzione porta avanti la Cremo.

All’ora di gioco, la partita cambia completamente. Andreoni impedisce ad Azzi di raggiungere un pallone diretto verso la porta della Juve Stabia, Manganiello prima ammonisce l’esterno delle Vespe, poi richiamato al Var, decide di espellerlo. Un duro colpo per gli ospiti, anche perché, proprio sugli sviluppi della punizione, nasce il 2-0. Vandeputte tocca corto per Johnsen che, di prima intenzione, la mette sotto l’incrocio, indirizzando la partita. Secondo gol consecutivo per il norvegese, decisivo nella doppia sfida delle semifinali. Poco dopo la Cremo cala addirittura il tris: Azzi si accentra dalla sinistra, scarico per Vazquez che allarga per Vandeputte, il belga col mancino sorprende Thiam sul suo palo e mette in ghiaccio la qualificazione.

Nel finale tante rotazioni e mezz’ora di gestione. La Cremonese, a un anno di distanza, torna in finale playoff. L’andata contro lo Spezia allo Zini, giovedì 29 maggio, il ritorno invece domenica 1° giugno al Picco. Si preannuncia una settimana di fuoco, per continuare a inseguire il sogno Serie A.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata