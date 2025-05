Rita La Fata è la nuova presidente del Comitato di Quartiere Centro: 128 i voti ottenuti, seguita da Gianluca Ventura, 116 e Michele Bertoglio, 80. “Per me è la prima volta – afferma – immagino ci sarà un insediamento ufficiale di 9 persone del direttivo. La mia intenzione è di coinvolgere anche persone che comunque si sono impegnate e non sono entrate tra questi 9, perché Cremona ha bisogno di tante cose.

“Il voto così forte e chiaro è stato un segnale, secondo me, di una voce che non si sentiva ascoltata. Noi faremo in modo di essere quel cuscinetto tra la gente, le attività e l’amministrazione riportando tutto ciò che non solo non va, ma che si può proporre per far sì che la situazione migliori. Sicurezza, decoro, pulizia, attività che devono trovare il loro spazio, tante cose”.

“Il mio telefono bolle, e non solo da adesso per la verità, ma da un po’ di tempo. Quindi faremo in modo di essere la voce di tutti”, afferma La Fata, mettendo fine una volta per tutte all’accusa di una eccessiva politicizzazione di queste elezioni, che soprattutto nel quartiere Centro hanno visto una polarizzazione sul tema della sicurezza.

“Io ho un’idea politica molto chiara e definita (era candidata nella lista di FDI alle ultime amministrative, ndr)” chiarisce. “Ritengo che la politica sia al servizio della città e del cittadino, a prescindere da chi la amministra. Non saremo mai ‘contro’ a prescindere, il Comitato sarà un raccoglitore delle istanze di tutti. Chi la pensa come me, chi non la pensa come me. Basta che Cremona ridiventi quello che era, perché così non va bene”.

Giuliana Biagi

